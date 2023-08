Zahraniční skladatelé oceňují Ostravské dny jako výjimečné

„Je to můj nejoblíbenější festival, protože je to jediný festival, který se zaměřuje na uvádění orchestrálních děl. Je velmi vzácné, že mladý skladatel dostane možnost psát pro orchestr a dílo se uvede. V Německu je skutečně nemožné, aby mladí skladatelé mohli mít uvedené orchestrální dílo, takže pro orchestr už nepíšou, což je katastrofa, protože bez toho se nenaučí psát aranžmá, zvládnout instrumentaci, a tak vypadává jeden typ děl,“ řekl Kalitzke Novinkám a dodal ještě druhý důvod, který je důležitý pro interprety: „Dát možnost nastudovat dílo za dva tři dny je fantastické.“

Uvědomí si, jaké jsou obtíže při nastudování díla, jaké to přináší rytmické problémy. „Orchestr je velmi koncentrovaný a zaměřený na interpretaci díla, které nakonec získá dílo kvalitu, kterou jste si předtím nedokázal představit.“

„To jsou dva aspekty, pro které rád jezdím na Ostravské dny, myslím, že je to už popáté nebo pošesté, a je to potřetí, kdy se zorganizovalo, aby mladí lidé hráli společně v ONO,“ dodal Němec, který podotkl, že normálně píše pro rozhlasové orchestry, které mají zkušenosti s interpretací soudobé hudby.

„Tady máte studentský orchestr a docela málo času, což je docela vzrušující. Ano, já jsem měl čtyři zkoušky místo dvou, ale nakonec musím říci, že sice nebylo vše dokonalé, ale tvar a provedení byly v pořádku, znělo to dobře,“ pochvaloval si.

„Bylo to poučení pro každého, dokonce i pro mě.“ S výkonem byl spokojený i ministr kultury Martin Baxa, kterému se nejvíc líbilo Rzewského dílo, kde zněla a i nejrůznější železa a které dirigoval právě Kalitzke.

Možnosti účastnit se Ostravských dnů si váží i rakouský skladatel Bernhard Lang: „Pro mě je přítomnost tady v jakékoli roli, ať už jako návštěvníka, nebo jako lektora v okruhu přátel, mimořádně cenná. Účastním se mnoha festivalů, ale tenhle je můj nejoblíbenější v obou ohledech mezi všemi ostatními. Říkám to jasně.“

Lang vysvětlil Novinkám i důvod: „Kvůli umělecké a estetické otevřenosti. Tento festival má, zřejmě díky Petru Kotíkovi, otevřeného ducha. Nepanuje tu žádná rigidita, uplatňování estetických pozic. To je myslím, důvod, proč mají zájem účastnit se i američtí skladatelé. Byli tu i známí američtí skladatelé jako Philip Glass a byl tu i Elliott Sharp .

Letos je jedním z amerických hostů George Lewis, který řekl Novinkám: „S Petrem Kotíkem spolupracuji od roku 1995, jeho skupina S.E.M. po celou tu dobu hrála moji hudbu a v roce 2015 uvedli moji operu Afterword o AACM (Asociace pro podporu tvůrčích hudebníků, která hrála klíčovou roli při prosazení černošských improvizátorů a skladatelů). Mít uvedenou skladbu na tomto festivalu především znamená, že české publikum uslyší, co dělám. A u této skladby Tales of the Traveler je důležité, že soubor Ostravská banda má výtečného basistu, už jsem s ním pracoval při uvedení Afterword, protože sólo je improvizované, všechno ostatní je napsané, ale sólo je improvizované.“