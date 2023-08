Phill Niblock uvedl Ostravě skladbu pro šestinotónové harmonium

Někteří se především snažili ukazovat, jak se omezujeme, když pracujeme jenom s půl tóny, jak to udělal Klaus Lang v Not one and not two, který se soustředil na jemné dělení. Neobvyklých možností nástroje s šestatřicetitónovou stupnicí využil íránský skladatel Idín Samimi Mofacham ve skladbě Taftal, aby evokoval pomalý pohyb magmatu.

Milan Guštar složil kontemplativně pojatou skladbu 36 pohledů na Edo, ke které ho inspiroval cyklus barvených dřevořezů Kacušiky Hokusaie 36 pohledů na horu Fudži. Název je současně hříčkou, protože stupnice na harmoniu se označuje jako 36 EDO (Equal division of octave – rovné rozdělení oktávy).

Jedním z vrcholů byla skladba Loops for Hába Bernharda Langa, který v něm uplatnil svůj postup inspirovaný samplingem a DJskou kulturou – vytrhává z klasických skladeb krátké úseky, které se pak opakují, než je vystřídá jiný.

Navázal tak na skladbu Monadology XXXVII Loops for Leoš, kde takto pracoval s tvorbou Leoša Janáčka. Tentokrát se zaměřil na českého pionýra mikrotonální hudby Aloise Hábu – právě pro něj bylo sestrojeno šestinotónové harmonium.

Niblock o svém přístupu

Velmi očekávaná byla skladba osmdesátiletého Philla Niblocka Harmonicus. Niblock se od konce šedesátých let vytváří zdánlivě statické zvukové stěny, ve které využívá právě mikrotónů. Novinkám vysvětlil, jak se k nim dostal: „Hudbu jsem začal vytvářet, aby doplňovala moje filmy a fotografie. Věděl jsem, co chci, jak to udělat. Na podzim roku 1968 jsem strávil asi deset minut načrtnutím toho, na čem bych měl pracovat a co bych měl opustit a od té doby tato pravidla dodržuji. Jedním ze základních pravidel je využití mikrotónů, aby měnily celkový zvuk. Moje hudba je skoro celá postavená na akustických nástrojích používaných v symfonickém orchestru a zpočátku jsem říkal hudebníkům, s nimiž jsem pracoval, aby hráli určité intervaly, které jsem chtěl, třeba C4 s 262 Hz a mikrotónem 264 Hz. Sám ale o systémy ladění zájem nemám, ani o čisté, ani o temperované, řídím se vlastním instinktem.“

Českého propagátora mikrotonální hudby ale neznal: „Než jsem skládal tuto skladbu, tak jsem o něm neslyšel.“ Niblock však uvedl, co bylo jeho velkou inspirací: „Slyšel jsem v roce 1965 skupinu, kterou sestavil LaMonte Young s Tonym Conradem, Johnem Calem a Angusem MacLeishem, což na mě mělo rozhodně vliv, jenomže poté, když by cokoli z toho Young vydal jako svou hudbu, tak by ho ostatní žalovali.“

Pro Ostravské dny skládá pravidelně: „Kotík provází můj život od roku 1972 a požádal mne, abych mu složil skladbu pro orchestr už pro první Ostravské dny v roce 2001. Nyní je to už třináct skladeb pro soubory a orchestry. Vždy je to cenná a oceňovaná spolupráce.“

V sobotu 2. září zazní v Ostravě v premiéře jeho nové orchestrální dílo High Noon.