Za jakou cenu se máme mstít a za jakou odpouštět? Do Národního divadla se vrací Hamlet

„My to vlastně pořád trošku hledáme, protože je to velmi, velmi těžké,“ rozpovídala se Medvecká. „Je to scénicky složité. Když vidím, že dneska nastupuje tým asi šesti mistrů light designérů, kteří to musí všechno dát do ‚computerů‘, tak mě to baví. Dřív byl jeden osvětlovač, strašně se to změnilo,“ prozradila herečka.