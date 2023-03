RECENZE: Naši furianti v poetickém bezčasí

Sedm let po derniéře inscenace režiséra J. A. Pitínského z roku 2004 se Naši furianti vracejí na scénu historické budovy Národního divadla v režii Martina Františáka. Jeho volba pro tento titul je ze strany nového vedení Činohry ND logická, neboť málokdo toho ví o životě na vesnici tolik, jako právě Františák, jak už po léta dokazuje inscenacemi svých her i dramatizací, od působivé autorské prvotiny Doma.