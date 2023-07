Herec Zdeněk Piškula o Ferdinandovi z Bouře: Teprve na ostrově najde sám sebe

Ještě na konzervatoři jsem si zahrál úryvek z Hamleta. Ale to mi bylo sedmnáct a nijak jsem to neprožíval. První střet se shakespearovským blankversem byl sice trochu složitější, ale tehdy mi připadal schůdnější než třeba stylizovaný jazyk Gazdiny roby.

V Městských divadlech pražských jsem byl obsazen do Romea v Romeovi a Julii, a protože to byla moje první velká divadelní role, tak jsem to naopak hodně prožíval. Ale v režiséru Michalu Dočekalovi jsem měl vedení, jemuž jsem naprosto věřil.