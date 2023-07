RECENZE: Slovenský Hamlet o zoufalství ze stavu světa

Vrcholem inscenace je Hamletův dialog s matkou, jejíž život i svědomí v pár okamžicích dokáže obrátit naruby. Ale to už se jeho vlastní osud nemilosrdně blíží k tragickému vyústění.

Khekova inscenace připomíná naklánějící se rovinu, na níž je čím dál těžší se udržet. A jednotlivé postavy o to zoufale usilují. Především mužný Claudius Marka Majeského, jehož strach o život roste s každou vteřinou, kdy cítí, že ztrácí půdu pod nohama. I on má svou vrcholnou chvíli v marné modlitbě u bratrovy rakve a poté ve strhujícím závěru.

Khekova inscenace netlačí na aktuálnost. Její postavy nosí současné obleky a občas si udělají selfíčko mobilem, ale aktuální vyznění dodává Hamletovi sama doba, stejně vymknutá z kloubů jako před čtyřmi sty lety. A je to výpověď dokonale rezonující s diváky, kteří sledují Hamletův příběh bez dechu jako napínavý thriller.

Slovenský Hamlet rozhodně stojí za to, aby si ho pražští diváci nenechali ujít. Je to skvěle vystavěná inscenace jdoucí do hloubky výpovědi a s vynikajícími hereckými výkony.