Veronika Boráková: Tomáš Savka je na jevišti skvělý partner

Šéfka muzikálového souboru Národního divadla moravskoslezského Gabriela Petráková mě oslovila po mém letošním vystoupení na udílení Cen Jantar s tím, že by pro mě možná měla nějakou příležitost, a pozvala mě zcela nezávazně na soukromý konkurs.

Moc jsem nevěděla, do čeho jdu, a měla jsem si připravit tři písně a nějaký monolog. Asi týden před konkursem mi ale přišel e-mail s notami jedné písničky, kterou jsem se měla naučit. V tu chvíli mi došlo, že půjde o konkrétní roli.

A právě ta činoherní část je pro mě největší strašák (smích)… Bylo to tak už od začátku a je tomu tak i dnes, i když jsem se během zkoušek v tomto směru výrazně posunula.

Co se týče příběhu samotného, tak mě zaujal už od počátku, protože je velmi originální. Jde o komorní představení pro dva herce a menší kapelu. Hrát se to bude na malé scéně v Divadle 12.

V příběhu se poměrně těžká témata líčí s důvtipem a ironií, občas je to i sranda. V řadě věcí s příběhem souzním, naštěstí nemám na rozdíl od hlavní hrdinky vůbec špatné vztahy s rodiči (úsměv)…

A co se týče písní samotných?

Ještě předtím, než proběhly hudební úpravy, jsem se trošku vyděsila, protože partitura byla napsána pro Patricii, která měla úplně jiný rozsah hlasu než já. Byla to sopranistka, já jsem spíše mezzosoprán.

Je mi sympatické, že ta hudba má potenciál oslovit široké spektrum diváků, že je to poměrně nenáročná hudba, která ale zároveň není hloupá. Jsou tam prvky jazzu, ale jinak jde o velmi přístupnou muziku.

Úžasný. Já jsem za celý tvůrčí tým včetně Tomáše velmi vděčná. Není tam žádný stres, nikdo mi tam vůbec nedal najevo, že dělám divadlo poprvé. Všichni to respektují, a právě Tomáš je úžasný v tom, že mi dokáže vysvětlit, když mi něco nefunguje, a podpořit, když se mi něco podaří.

Má obrovskou zkušenost a stojí nohama na zemi. Nezápasíme, kdo je v roli lepší, ale snažíme se, aby to bylo dobré, aby všechno vyznělo přirozeně.

Rozhodně je to svazující, protože musím naplnit představy někoho jiného, nikoliv svoje. To, co si myslím, že je správné, nemusí být správné pro pana skladatele.