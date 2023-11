RECENZE: Těšínské Baladě pro banditu škodí hudební podklad

Dílo, které stojí na silných písních a na zromantizovaném příběhu zbojníka z Koločavy, uvádějí divadla napříč celou republikou, a to jak s větším, tak s menším uměleckým úspěchem.

Mohla to být velmi zdařilá inscenace, její zásadní problém však tkví v nepříliš kvalitním hudebním podkladu. Na tom, že divadlo rezignovalo na živý instrumentální doprovod, by ještě nebylo nic špatného, pokud by ovšem nepoužilo hudební doprovod, který působí amatérským dojmem.