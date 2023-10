Španělský Medicus v brněnském kabátě nadchnul německé publikum

A zřejmě nezůstane jen u plánovaných čtrnácti repríz. Už po premiéře totiž přítomní promotéři projevili zájem o představení i do dalších německých měst.

Příběh podle knihy amerického spisovatele Noaha Gordona, který do světové literatury vstoupil trilogií Dynastie Coleových, z níž nejznámější Ranhojič z roku 1987 byl zfilmován v roce 2013 s Benem Kingsleym a Tomem Paynem, byl i inspirací pro španělské autory, kteří v roce 2018 podle něj stvořili muzikál El Médico.

„Naše divadlo v Brně bylo první mimo Španělsko, kterému bylo umožněno inscenovat loni muzikál Medicus. Líbil se jak španělským autorům, tak německým zprostředkovatelům pro německá práva natolik, že se nyní Rob Cole dostal i do Německa. Mnichov nebyl vybrán náhodou. Zdejší Deutsches Theater München s dvanácti sty míst je totiž centrem muzikálového divadla v zemi,“ popsal cestu inscenace ze Španělska přes Brno do Německa režisér představení Stanislav Moša.

Konkurzem vybraní herci z Německa a Rakouska pak bydleli čtyři neděle v Brně a zkoušeli od deseti od rána do deseti do večera. „Zkoušky probíhaly na našem jevišti a potom jsme celý ten ‚cirkus‘ přestěhovali do Mnichova, kde jsme měli dva dny pro přípravu v jiných podmínkách,“ popsal přípravy Moša.