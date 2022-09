V Polsku chtějí bojkotovat koncerty Rogera Waterse

Ukázalo se však, že to není tak jednoduché. „Zrušení dubnových koncertů by Krakov stálo hodně. Vypovězení smlouvy by mělo konkrétní důsledky. Na koncertech spolupracujeme s jednou z největších agentur na světě. Přiváží do Polska mezinárodní hvězdy, a to se netýká jednoho, ale minimálně několika koncertů a mnoha let. O oprávněnosti akce rozhodne pořadatel s přihlédnutím k řadě faktorů, včetně ochoty fanoušků zakoupit vstupenky,“ uvedla podle polských médií mluvčí Tauron Areny v Krakově, v níž se mají koncerty konat, Katarzyna Fierowicz-Razmus.