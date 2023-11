Tereza Balonová: Dobré věci si člověk musí odpracovat

Vůbec jsem o tom nepřemýšlela. Myslím si, že v hudbě si musí člověk některé dobré věci odpracovat a zasloužit. Když byla má nominace na objev roku oznámena, byl to pro mě velký šok. Nečekala jsem to. Je úplně jedno, jestli to přijde s první, anebo druhou deskou.

Vítězstvím v kategorii Objev roku vlastně do hudební historie. Je to pro vás zavazující?

Beru to hlavně jako odměnu a také jako zpětnou vazbu. Ta cena pro mě znamená, že to, co dělám, má smysl. Zavazující je to pro mě v tom, že chci dál dělat dobrou muziku. Vnímám, že mám pokračovat, nabudilo mě to do další tvorby. Těším se na další věci, které přijdou.