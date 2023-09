Písničkářka Tereza Balonová: Hudba pro mě znamená svobodu a lásku

Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor hudební výchova. Půjdu do třetího ročníku. V muzice jsem se tam začala vzdělávat poprvé v životě, předtím jsem byla samouk. V Praze na gymnáziu jsem měla skvělé profesory na matematiku a fyziku, takže mě ta škola docela bavila. Jsem ráda, že ji teď mohu aplikovat i do hudby.

Jak to děláte?

Hudbu mě baví studovat i z toho důvodu, že je to matematika a fyzika a zároveň umění, ve kterém záleží na míře talentu, schopnosti skládat či citu při přednesu. Tyto dva protipóly mě fascinují.

Ta pravidla se týkají především klasické a tradiční hudby. Já je beru spíš jako doporučení, protože pro mě hudba znamená svobodu, lásku a emoce. To mě na ní zajímá nejvíce.

Spoustu věcí. Na kytaru jsem se učila dost i sama, nikdo mi neříkal, jak se skládají písně, ani mě k tomu nevedl. Skládám tak, jak to cítím, zpívám tak, jak umím, protože ani zpěv jsem nikdy nestudovala. Na vysoké škole jsem se naučila opouštět komfortní zónu toho, co umím, a překračovat její hranice. Naučila jsem se o hudbě přemýšlet v dalších rovinách, učím se také aranžovat.

Tyhle věci už jsem využila při tvorbě nové desky. Jsou na ní třeba skladby, ve kterých hraje orchestr. Před čtyřmi lety bych si s tím nevěděla rady, teď díky tomu, že se to učím ve škole, vím, co se děje. Jednou z nejdůležitějších věcí při tvorbě alba totiž podle mě je mít všechno pod kontrolou.

Album Lampion má více poloh. Jedna je melancholická, písničkářská, vychází z hudby, se kterou jste začínala, druhá je více popová a směřuje k mainstreamu, také na něm hraje orchestr. Baví vás to tak?

Ano, jsem otevřená všemu. Začínala jsem jako písničkářka, ale vyrůstala jsem na rockové muzice. Tu v sobě mám jako základ. Písničky jsem skládala tak, jak jsem to cítila, a spolu s producentem Martinem Ledvinou jsme je v takové atmosféře nahráli. Už když vznikaly, slyšela jsem ve své hlavě, jak by měly znít.

Je to navíc mé první album nahrané s kapelou a také, jak jsem už řekla, částečně s orchestrem. Možná budu mít v budoucnu chuť nahrát ryze folkovou desku, elektronickou, nebo úplně jinou. Hudba pro mě totiž nemá hranice.

I v civilním životě v sobě mám více osobností. Od totálního introverta, který má problém mluvit s lidmi a nejraději by byl schoulený někde v koutě, po naprostého extroverta, který přijde na párty a tři dny na ní baví lidi. A mezi nimi je spousta dalších podob. Má deska vystihuje všechny mé životní stavy a polohy.

A co byste čekal od dvaadvacetileté holky? Vztahy jsou velkou součástí mého života. Každá holka v mém věku hledá osudového partnera a kvůli nenaplněným či rozpadlým vztahům se trápí. V mých písních ale nejde jen o vztahy láskyplné, nýbrž i přátelské, vztahy v rodině, ve škole a další.

Společným tématem mých písniček je ale hlavně naděje. Zpívám i o tom, že není ostuda se někdy cítit na dně a nevědět, co se děje. Důležité je neztrácet naději, vidět někde v dálce svítit světlo z lampionu. Právě o tom je titulní písnička Lampiony a na podobné téma jsou i Tažní ptáci, Chybíš nebo V ozvěnách.

Ve většině případů ano, a pokud ne, inspirovaly mě příběhy lidí z mého nejbližšího okolí. To okolí je součástí mého života, protože jsem na ně napojená a vnímám ho.

Nenapadlo, jsem rozhodnutá se věnovat hudbě. Bylo to tak už dříve a utvrdilo mě v tom vítězství na festivalu Porta, když mi bylo osmnáct. Tehdy jsem si to uvědomila, ale předtím jsem o tom vlastně ani nepřemýšlela. Bylo to přirozené, jasné a správné.