Svět knihy Plzeň: vraždy, Sudety i láska ke kolejím

Ve Skutečných zločinech na Plzeňsku popisuje vraždy, které vyšetřoval. „Nejprve to bylo psaní do šuplíku, ani jsem nevěděl, jestli to někdy vyjde. Když mě potom oslovila paní redaktorka z Albatrosu, dostalo to úplně jiný spád,“ řekl Právu Müller.

Tahounkou programu byla koreanistka Nina Špitálníková, která rovnou z tiskárny přivezla svou románovou prvotinu Severka. Autorka Svědectví o životě v KLDR v ní líčí strastiplnou cestu severokorejské prominentky za svobodou.

Leoš Kyša, známý pod autorským jménem František Kotleta, představil román s detektivní zápletkou Sudetenland. V něm se pouští do příběhu z alternativní reality a zabývá se otázkou, co by se stalo, kdyby k odsunu Němců nedošlo.

Foto: Kateřina Farná, Právo O Skutečných zločinech na Plzeňsku mluvil policista František Müller.

Nové pohledy na spisovatele Milana Kunderu přinesla diskuse ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka s korejským bohemistou Kjudžin Kimem, který převzal Cenu Jiřího Theinera. Přijeli také Jáchym Topol, Kateřina Tučková nebo Jindřich Mann.