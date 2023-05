Alena Mornštajnová jako rocková hvězda

Pořadatelé uvedli, že autorka má i značný mezinárodní úspěch. Nejvíc se překládá její kniha Hana. „Mám radost ze všech překladů, že to v jiné zemi někdo může přijmout a pochopit. Teď jsem se dozvěděla, že Hana má nasmlouvané překlady do pětadvaceti jazyků, což je krásné. Přibyla třeba dánština,“ uvedla.

Její obvinění z plagiátorství ze strany výtvarnice Toy Box nebylo na festivalu tématem. „Samozřejmě mě překvapilo, že to někoho napadlo. Je mi líto, že se jí to stalo, ale její příběh jsem neznala,“ řekla Mornštajnová na besedě se čtenáři. Dál se už na to nikdo neptal.