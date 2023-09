Souloví Top Dream Company oslaví narozeniny v LMB

Jedenáctičlenná pražská funk-soulová kapela Top Dream Company vystoupí v pondělí 2. října v pražském Lucerna Music Baru na narozeninovém koncertu při příležitosti devatenácti let existence.

Skupina vydala loni album Rádiové hity vol.1, na které má letos navázat druhý díl. „Točíme to živě a strašně to šlape. Live nahrávání má své kouzlo, tak jsem zvědavý, jak to přijmou naši fanoušci,“ řekl trumpetista a kapelník Petr Harmáček, který skupinu zakládal se saxofonistou Davidem Fárkou.