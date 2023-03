Souboj seriálů: ZOO si drží sledovanost nad milionem diváků. Zlatá labuť klesá

Už 100 dílů má za sebou seriál ZOO, který vysílá TV Prima. Diváci jej mohou vidět v úterý a ve čtvrtek, v oba dny si drží stabilní sledovanost nad milionem diváků. Lehčí žánr, vztahová témata, neotřelé prostředí zoologické zahrady a oblíbení herci, to je to, co divákům zpříjemňuje dva večery v týdnu.

Foto: TV Prima Tomáš Klus jako chůva.