TV Nova: V roce 2022 nejvíce diváky zaujaly detektivní seriály, vše ovládla Policie Modrava

Vedle Policie Modrava, již režíruje Jaroslav Soukup, to byli také Specialisté nebo Odznak Vysočina. Pro srovnání. Zatímco případy z krásného šumavského prostředí přilákaly k obrazovkám v průměru 1,748 milionu diváků starších 4 let a dosáhly share 33,36 % v CS 15-54, Specialisty sledovalo v průměru 1,165 milionu diváků starších 4 let.