Skupina Flamengo Reunion Session: Snažíme se přiblížit předloze

Kulhánek: Tenkrát hrál každý muzikant jen v jedné kapele. Nebylo to jako dnes, kdy, aby se uživil, musí hrát v několika. Zajímalo nás jenom Flamengo, byli jsme kamarádi. Společně jsme zažili například šílené cestování v obstarožních vehiklech po Polsku, kde byly příšerné cesty, na nichž jsme míjeli koňské povozy. Kolikrát to bylo až životu nebezpečné, ale hrávali jsme tam celé prázdniny.

Kulhánek: S příchodem zpěváka Vladimíra Mišíka a hráče na dechové nástroje Honzy Kubíka se výrazně posílil náš autorský potenciál. Do té doby jsme hráli řadu převzatých skladeb, ale s nimi jsme začali více dělat vlastní. Nejvíce práce na Kuřeti v hodinkách jsme pak udělali na chalupě pod Klínovcem. Bylo to v zimě a o pauzách mezi skládáním a zkoušením jsme jezdili venku na saních.

Makali jsme tam celé dny, jenže náš tehdejší manažer Hynek Žalčík jednou přišel s tím, že na Supraphonu desku nevydají, když budou texty písní anglické. My přitom zpívali v podstatě jenom anglicky. Hynek tenkrát rovnou navrhl, že by nám ty české texty mohl napsat básník Josef Kainar.

Zprvu jsme se na to tvářili dost skepticky, ale Žalčík s Mišíkem odjeli za Kainarem do Dobříše na zámek, do sídla Svazu československých spisovatelů, předložili mu magnetofonový pásek a jemu se to prý velice zalíbilo. Texty napsal během pár dnů. Ony to jsou vlastně spíš básně, které jsou nedílnou součástí alba.