Skončil Docent, nic nového nepřinesl

Minisérie sice odlehčená byla, v prvních dvou dílech ale také poněkud rozvleklá. Určitě by jim slušela kratší stopáž než hodina a půl, kterou každý díl měl. Až ten třetí, poslední byl akčnější. Režiséru Jiřímu Strachovi se do něj kromě rozuzlení případu povedl vtěsnat vtípek, když svěřil malou roli svému kolegovi Filipu Renčovi.

A vrátil mu tak malý rýpanec v podobě věty filmového produkčního, který policisty, jež posílá za režisérem varuje: „Na pana Renče opatrně, to víte, je to umělec…“ Renč totiž Stracha také před časem obsadil do svého seriálu Hlava medúzy. kde se o něj otřeli jeho hlavní protagonisté slovy, že je fakt divné, že ještě točí.