Scorpions změní halu. Příští rok přijedou do Brna

Scorpions vznikli v Hannoveru roce 1965, ale debutové album Lonesome Crow vydali až v roce 1972. Od té doby nabídli mimo jiné úspěšné desky Lovedrive (1979), Blackout (1982), Love At First Sting (1984), Savage Amusement (1988), Crazy World (1990), Face The Heat (1993) nebo Sting In The Tail (2010). Jejich zatím poslední kolekce Rock Believer vyšla v únoru letošního roku.