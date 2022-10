RECENZE: Stingova osobní hitparáda

Výborně zvolený byl koncept koncertu. Jeden hit střídal druhý, jedna píseň z hudební historie stíhala další. Začalo to kouskem Message In A Bottle z repertoáru The Police, pokračovalo Stingovou Englishman In New York, šlo to přes Spirits In The Material World od The Police a Stingovu Brand New Day a vrcholilo to v přídavku písničkami Roxanne od The Police a Fragile ze sólového repertoáru Stinga.