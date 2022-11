Vychází nový Salon: Proč si ani na sociálních sítích nejsme rovni

• to nejlepší z debaty Salonu na Ekologických dnech Olomouc, kterou jsme nazvali Bubliny sociálních sítí; proč si ani na sítích nejsme rovni, jak širokou máme osobní odpovědnost za to, co na internet píšeme, a mají sítě nějaký emancipační potenciál? – o tom všem diskutují politoložka Kateřina Smejkalová, mediální teoretička Lenka Vochocová a evoluční biolog Petr Tureček