Vánoční slovo. Sloupek Štefana Švece

O čemkoli jiném se dá psát rozumně, o Vánocích ne. Jsou tak překryté haldami hotových výkladů, že podotknout k nim něco užitečného, nedejbože hlubokého, není možné. Naštěstí to nevadí. Lidé sosají prefabrikovaná vánoční moudra stejně oddaně, jako si staví do bytů mrtvá stromí mláďata. Prostě se to dělá.

Foto: Ivan Babej, ČTK Vánoce