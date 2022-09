Sova. Sloupek Štefana Švece o Alžbětě II.

Je to neuvěřitelné, avšak i po sedmdesáti letech na trůně je těžké něco takového najít. Zatímco Alžbětin manžel Filip byl mistrem nevhodných poznámek („Pořád ještě po sobě házíte oštěpy?“ zeptal se třeba úspěšného domorodého podnikatele v Austrálii roku 2002), Alžběta jako by na veřejnost vylézala rovnou z příručky pro bezchybné chování.

A to je všechno. Přiznejme, že žena, která ještě dva dny před smrtí s úsměvem a výraznými sovími brýlemi jmenovala do funkce svou poslední premiérku, věděla, co je to povinnost.