Mnohorychlostní stárnutí. Sloupek Štefana Švece

Nových postav je v Maverickovi až dost. Velicí důstojníci různých hodností, způsobná teenagerka a celá skvadra mladých letců. Důvod, proč si McGillisová s Ryanovou tentokrát nezahrály, je ale jiný. Zatímco Tom Cruise i ve svých šedesáti vypadá jako mladý pilot, který omamuje ženy rošťáckým úsměvem, ani jedna z obou kolegyň by s ním už nemohla představovat romantický pár. Působila by jako jeho matka. Proto bylo třeba obsadit do role Maverickovy lásky o něco mladší Jennifer Connellyovou.

Zajímavé jsou případy, kdy jednotlivec dospěje do jakéhosi sobě přirozeného vizuálního věku, ve kterém pak zůstane desítky roků. Pamatuju si na docenta z naší fakulty, kterého jsem nedávno po pětadvaceti letech potkal. Nezestárl ani o píď. Zatímco Cruise je věčný třicátník, Františku Filipovskému bylo od pětatřiceti až do smrti přibližně šedesát. Marii Rottrové je, podobně jako Julii Robertsové, od třiceti dodnes něco málo přes čtyřicet.

Podobní šťastlivci se ve svém věku zabydleli a jsou v něm spokojeni. My ostatní stárneme chaoticky, místy skokově, občas se snažíme omladit, a tím vypadáme starší. Ale pokud by někdo z vás záviděl Tomu Cruisovi, pak vězte, že má jenom jeden střední zub. Jeho chrup je vychýlený na stranu, takže má pod nosem jeden výrazný řezák a vypadá to fakt divně. Jak si toho jednou všimnete (stačí na internetu vyhledat „Tom Cruise one tooth“), už to nikdy z hlavy nedostanete.