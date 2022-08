Karma. Sloupek Štefana Švece

Tenhle sloupek se měl původně jmenovat Magor. Někdo by si ale mohl myslet, že je o Ivanu Martinu Jirousovi. A to není. Je o jiném básníkovi. O básníkovi lovu. Nebo spíš o romanopisci lovu. O grafomanovi lovu. Je o magorovi, co střílel, na co se podíval a co se hnulo.

Foto: Jana Sedláčková Na konopišťském zámku