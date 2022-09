Ruben Östlund: Věřím, že bohatí lidé jsou milí

„Věřím, že bohatí lidé jsou milí. Úspěšní lidé jsou často velmi sociálně zdatní, jinak by nebyli tak úspěšní. Stále existuje mýtus, že úspěšní a bohatí lidé jsou hrozní, ale to je reduktivní. Naopak, je to asi nepřesnější popis toho, jak vypadá náš svět,“ komentuje svou tvorbu osmačtyřicetiletý tvůrce.