Rowlingová napsala román, kde zavraždí postavu kvůli údajné transfobii

Britská média upozorňují na do očí bijící podobnost s autorčiným životem, ale Rowlingová to spíše popírá, jde prý o velkou náhodu.

„Já jsem tu knihu napsala předtím, než se mi na internetu přihodily jisté věci… Říkala jsem svému manželovi, že myslím, že to každý bude chápat jako odpověď na to, co se mi stalo. Ale tak to skutečně nebylo.“