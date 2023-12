RECENZE: Z podrazáka spasitelem. Lokiho proměnil seriálový zub času

Ne vždy má kladný vývoj původně záporných postav kýžený efekt. Pokud by bůh zrady a falešností zůstal věrný svým kouskům, možná by jeho popularita rostla doteď. Na druhou stranu o příliš bodů u komiksu chtivého publika nepřišel. Stále jde o jednu z nejoblíbenějších postav v kánonu.

Esence cest do minulosti či budoucnosti vždy tkvěla v tom, že ačkoliv tvůrci třímají v rukou nekonečné možnosti, vytyčí hranice, přes které nejdou. To jediné se v celkem vydařeném epilogu velké postavy nepodařilo dostat pod kontrolu. Jde o konstantní problém Marvelu, který prostupuje nejedním filmem či seriálem.

Owen Wilson a Tom Hiddleston své dialogy neskutečně posouvají a působí, jako by spolu hráli už věky.

V odlehčeném pojetí dobrodružství kolem Úřadu časových odchylek tak až moc často dochází k chaotickým změnám v čase i prostoru, kdy divák slepě sleduje hlavního hrdinu s vědomím, že zkrátka uvěří čemukoliv, co mu Marvel naservíruje. A užitečná moc Lokiho úměrně roste s další expanzí světů, ve kterých řádí varianty zla.

S trochou fantazie lze všechno. A proto se tvůrčí tým nepouští do detailnější logiky. Tu reprezentují jen a pouze postavy s několika normostranami dialogu, který je tu tesán do kamene bez jakékoliv pochybnosti. Lokimu by místo toho daleko víc slušela jednoduchost a větší důraz na rozvoj dalších charakterů.