RECENZE: Tajná invaze je odhaleným produktem stagnující komiksové značky

Co ale nevyhnutelně spělo k zásadnímu bodu zlomu fiktivní verze planety Země, tedy odhalení široké populace nezvaných hostů s úmyslem převzít kontrolu, shořelo stejně rychle jako samozvaná revoluce mimozemských bytostí.

Co naplat, že se tvůrci příhodně trefili do doby, kdy jsou v Evropě napadány suverénní státy a vlády zemí stále řeší příliv migrantů z mnoha koutů světa. Obě témata jsou v seriálu rozpracována a snad i šťastnou náhodou se nabízejí jako leitmotiv celé minisérie.

Přesně v takovém rozpoložení se ale jeho postava nachází a Jackson to umí náležitě prodat. Jeho dialogy s různými charaktery bez špetky akce se dají označit za to nejlepší v necelých pěti hodinách stopáže. To je ale na seriál o mimozemské invazi málo.