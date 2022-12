Proč milujeme filmové zlosyny

A my je máme rádi, někteří nás dokonce okouzlují, i když víme, že „dělají“ hrozné věci. Jak to, že jim vlastně fandíme? Podle odborníků na tom není nic divného. Postavy s negativními či antisociálními rysy fascinovaly a přitahovaly diváky, čtenáře, posluchače odjakživa. Gangsteři, slavní lupiči, sérioví vrazi, mistrní manipulátoři, ale i komiksoví padouši ovšem bývali po zásluze potrestáni a dobro (či kladný hrdina) zvítězilo ke spokojenosti nás, diváků.

Dalším příkladem mohou být odlehčenější filmy Podivuhodná proměna Harley Quinn a Sebevražedný oddíl. Krásná Margot Robbieová tu hraje zhrzenou a opuštěnou Harley Quinn, odkopnutou Jokerem (Jared Leto). A z nahlédnutí do jejího dětství chápeme, proč se emočně nejistá žena zbláznila do psychopatického klauna.

„Je to strach z něčeho, co sídlí v nás. Čeho se bojíme, protože to může být silnější než my a může to převzít kontrolu. Je to ale důvod, proč v sobě objekt tohoto strachu zničit? Nezničili bychom tím část sami sebe, která nám ukazuje něco důležitého o životě?“ říká psychoterapeut Matěj Grunt.