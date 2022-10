RECENZE: Průměrně odmilovaný Viewegh

Ačkoli se i v ní setkáváme s obvyklou postavou stárnoucího, víceméně cynického seladona, některé příběhy se této optice vyhýbají. Útlou sbírku povídek otevírá poměrně silný text Tuzexový kozy, v němž se autor vrací do osmdesátých let, do éry svého mládí. Student, pracující v noci na vrátnici Chemapolu, sní o brunetce z kanceláře. Ta ovšem jeho vášeň zmrazí svým prostým konzumním myšlením, a tak mladý muž přichází o iluze ještě dříve, než se poprvé ožení.