Nové knihy: Fowlerová, McCullochová a Viewegh

Cyklistický zájezd do italských Dolomit, oslava šedesátých narozenin, udílení státních vyznamenání, slavnostní vyhlášení cen Magnesia Litera a v hlavní roli (povětšinou) spisovatelovo slavné alter-ego Oskar. Vychází nová sbírka povídek Michala Viewegha, která vyjde také jako audiokniha pod nakladatelskou značkou Témbr.

Novinářka Cecily se vydává se skupinou odvážlivců do Himálaje, aby pokořila jednu z nejvyšších hor světa. Plánuje o náročném výstupu napsat reportáž, která ji konečně proslaví. Kvůli této cestě se vzdala mnohého – partnerského vztahu i úspor.

Když jeden z horolezců zemře, všichni to považují za tragickou nehodu. Každý ví, že hory jsou nemilosrdné. Jenže poté, co se najde další mrtvý, Cecily pochopí, že kromě nelítostné zimy, vichru a ledu tady možná číhá ještě jedno nebezpečí – vrah.

Celých čtrnáct let jsou unášeny dívky ve věku šesti až deseti let. K jejich mrtvolám ukazují cestu červené stuhy přivázané na stromech. Policie se pachateli dlouhou dobu nemůže dostat na stopu. Nakonec jednoho večera zatkne Waltra Lesniaka, mezinárodně proslulého profesora. Je obviněn z deseti vražd nevinných dětí a bulvární média mu dají přezdívku „Profesor smrt“.

Začínající novinářka Camilla nasedne do auta k tajemné Élise, která jí mailem nabídla materiál pro senzační článek: informace vysvětlující nedávnou tragédii ve vesnici Smrthora. Vyrážejí přímo na místo a na cestu Camilla dostane k přečtení dvě stě stran popisu událostí…

Listopad 2021. Julien Perrault byl právě jmenován policejním náčelníkem ve Smrthoře, odlehlé vesnici, do níž vede jen jediná cesta.

Kdysi divoká Liv dře v práci, která ji nenaplňuje, a stýská si po svých dávných snech. Spolehlivý Finn se stal agentem v utajení, nevídá rodinu ani přátele a nemá nikoho, komu by mohl důvěřovat.

Sestry Beck, Claire a Sophie jsou silné ženy. Jejich ovdovělá matka Marti však zanedlouho zemře. Ještě předtím se ovšem postará o to, aby pozůstalost rozdělila mezi ně rovným dílem – včetně částky za letní chatu na ostrově Mount Desert v Maine, která se má prodat. Nejstarší sestra – Beck, novinářka na volné noze, žije v manželství připomínajícím spíše sourozenecký vztah.

Prostřední sestra Claire je úspěšná dětská kardioložka, která má od začátku pocit, jako by do rodiny snad ani nepatřila. Je po rozvodu, v zajetí neopětované lásky k nesprávnému muži.

Nejmladší sestra Sophie vede zdánlivě skvělý život – podle Instagramu to vypadá, že je plný úžasné práce, celebrit, módy a sexu. Ve skutečnosti je to ale vratký domek z karet. A když na scénu vstoupí ještě C. J. Reynolds, tajemný Jižan, který má vlastní skrytou minulost, osud chaty v Maine – a sester samotných – nabere úplně jiné obrátky.