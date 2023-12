RECENZE: Ledová princezna zakletá ve slepých uličkách

To si ovšem spisovatelka takového literárního žánru nemůže dovolit, protože každá detektivka musí mít své finále, a to důmyslné odhalení vraha. Její výhodou je, že si může vymyslet dějové linky podle sebe a nemusí se striktně držet faktů. Ludvíková děj vede s mistrnou jistotou a prakticky až do konce udržuje čtenáře v napětí. Neustále mu nahazuje udičky a vodí si ho tak, jak chce ona. Většinou do slepých uliček.