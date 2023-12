RECENZE: Islandský thriller Hluboké soutěsky přivál hanbu v ozvěnách zlých časů

Návraty do minulosti, do dob, v nichž mají současné vraždy kořeny, patří k tvůrčím metodám islandského autora detektivek Arnaldura Indridasona. Udělal to i v Hlubokých soutěskách, které před časem vydala v českém překladu Moba.

Foto: Moba Obal knihy