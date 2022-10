RECENZE: Kaleo pijí z klasických kořenů s islandskou chutí

Islandskou skupinu Kaleo možná znáte, aniž byste to věděli. Její píseň Way Down We Go je součástí seriálů Upíří deníky, Blindspot, Vlčí mládě, hry FIFA 16 či filmu Logan. Skladba No Good je zase střípkem ze soundtracku série Vinyl a byla nominována na Grammy v kategorii Nejlepší rockový výkon. V pondělí tahle světově respektovaná parta vystoupila v zaplněném pražském Foru Karlín.

Foto: Lucie Levá, Bez zdroje Jökull Júlíusson je vedoucí persona skupiny Kaleo.

Článek K vystoupení v rámci turné Fight or Flight u nás mělo dojít již letos v lednu. Celá koncertní série ale byla přeložena, protože covid-19 stále ještě zlobil. V roce 2013 přinesla doma na Islandu kapele popularitu skladba Vor í Vaglaskógi, zhudebněná národní milostná báseň. Když ve stejném roce vydala debutové album Kaleo, znal ji celý ostrov. Celosvětové renomé jí zajistila druhá deska A/B, jež šla na trh o tři roky později. Loňské album Surface Sound dobrou pozici potvrdilo. Že jsou Kaleo z Islandu, dávají najevo stále. Prezentují se nejen členitou hudbou, podmanivou ve své náladě, ale i záběry na rodnou zemi ve videoklipech. Písně v nich zpívají v okolí ledovce Breiðarmerkurjökull, majáku Þrídrangar, jezera Fjallsárlón i během erupce sopky Fagradalsfjall. Jsou hrdí na svou vlast, v Praze na pódiu to dokladovali například kulisami připomínajícími zmrzlou severskou zemi. Foto: Lucie Levá, Bez zdroje Skupina Kaleo v Praze diváky nadchla. Klíčovým prvkem jejich tvorby je blues rock. Opečovávají ho stejně jako rock šedesátých let, který je jím ostatně prošpikovaný. V první půli koncertu výběrem písni podotkli, že je inspirují i country a folk. Všechny ty polohy zvládají bravurně a s lehkostí. Zpěvák a kytarista Jökull Júlíusson je osobnost. Byť byl na pódiu obklopen dalšími pěti spoluhráči, poutal na sebe pozornost charismatem a převážně i hlasem. Ve střední poloze byl živelný a měl příjemnou barvu. Při zpěvu falzetem ale podmanivost ztrácel, nepůsobilo to přirozeně. Druhá část koncertu předčila první. Zpočátku se kapela rozjížděla, nebyla tak sebejistá i reakce publika byla vlažnější. Před sólem na bicí i po něm byl ale její výkon naprosto strhující, přiváděla publikum ke zpěvu i lehkému pohupování se, následně i ke vřelému potlesku. Vše gradovalo a spělo do parádního finále. Foto: Lucie Levá, Bez zdroje Kapela Kaleo přijela z Islandu. Kaleo je kapela se světovým renomé. Po jejím vystoupení ve Foru Karlín je jistě jasnější, proč muzikanti z dvanáctitisícového islandského městečka Mosfellsbær zcela vyprodali své první americké turné, vystupovali na slavných festivalech Coachella, Lollapalooza a Bonnaroo i proč byli vybráni jako předkapela Rolling Stones. Se slavnými Brity mají totožné hudební kořeny. Kaleo Forum Karlín, Praha, 10. října Hodnocení: 85 %