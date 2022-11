RECENZE: Grand Prix by prospělo ještě více nadhledu a humoru

Jeho Roman v Grand Prix má ušmudlaný autobazar, moc se mu v něm nedaří, žije se svým prohřeškem z mládí a uživit jejich tři děti není vůbec snadné. Tím spíš, že za těhotenství tehdy třináctileté dívky (Anna Kameníková) si poseděl v base, v níž se málokdo naučí něco dobrého a cestu do světa to také zrovna moc neotevírá.

Grand Prix nabírá dech zvolna, jako když začátečník rozjíždí auto. Některý vtip zabere, pak to trochu škytne, ztratí tempo, zase se nadechne a pak konečně jede na plný plyn. Dlouho se seznamujeme s vedlejšími postavami, jejichž zábavnost se pak stupňuje, to zejména u feťačky Tatiany Dykové, která díky výborně napsané postavě, skvělé masce a vynikajícímu hereckému výkonu přinesla ve dvojici s policistou Marka Daniela do filmu humoru nejvíc. Štěpán Kozub baví, ale již poněkud šablonovitě, Kryštof Hádek a Robin Ferro dali svým postavám, co scénář předepsal, ne víc, Anna Kameníková má elánu na rozdávání.