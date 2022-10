RECENZE: Vojtěch Dyk září ve filmu Il Boemo

Životopisný film o svého času nejslavnějším a pak zapomenutém českém barokním skladateli Josefu Myslivečkovi připravoval Petr Václav deset let. Znovu potvrdil, že vytrvalost a jasná vize, jak má dílo vypadat, se vyplácí.

Do tohoto značně nemilosrdného prostředí se vydal český muzikant s cílem prosadit se v tvrdé konkurenci špičkových hudebníků a interpretů. Nebylo to snadné, ale jeho fantastická hudba (a také přízeň vlivných dam) ho nakonec vynesla až na vrchol. Bohatstvím melodií, zpěvností a velkou emocionalitou své tvorby dosáhl skladatel, přezdívaný pro své „nevyslovitelné“ příjmení Il Boemo, obrovské popularity.

Byl vzorem mladému Mozartovi, dostával zakázky z předních operních domů, největší pěvci a pěvkyně (neboť především oni to byli, kdo určovali, který skladatel se prosadí) se ucházeli o to, aby tvořil pro ně. O to strmější pak byl pád. Nemoc, smrt, zapomnění.