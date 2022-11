RECENZE: Když matka bojuje o syna i lepší život

První podezření, které potvrdí bezprostředně pro procitnutí z narkózy i raněný chlapec, padne na tamní Romy. Něco na tom ale tak úplně nesedí a postupně se ukazuje, že to všechno také mohlo být jinak. A Irina všechno řeší důstojně, zdánlivě bez emocí, a to i ve chvílích, kdy výbušná matka obviněného romského chlapce (rovněž přesvědčivá Klaudia Dudová) doslova soptí.

Pod záminkou spravedlnosti se navíc začnou objevovat nabídky na výhody, jaké byly pro přistěhovalce do té doby nedostupné. Irina se dostává do soukolí českých společenských, mocenských i aktivistických skupin.

To nejdůležitější drama se však odehrává v Irině samotné. Bez velkých efektů, klidně, ale o to naléhavěji vyprávějí tvůrci celý příběh prakticky výhradně z její perspektivy, z hlediska jejího morálního dilematu, kdy se na jedné straně nabízí možnost důstojnějšího života, ale Irina, která svůj i synův život dosud budovala jen vlastním velkým úsilím, si musí klást otázku, za jakou mravní cenu. V těchto scénách má film i největší napětí, divák do poslední chvíle neví, jak Irina toto dilema vyřeší.

Nejsilnější je to ve chvílích střetů se synem, postoj obou k realitě, která je zaskočila, se střídavě mění, a divák si nakonec nepřeje nic víc, než aby se jejich vztah nerozpadl nadobro. Bude to ale možné, a jak budou oba dál žít?

Medvecký s Blaškem natočili silný a do značné míry odvážný film, jenž si pozornost a zájem diváků zaslouží, byť nebude snadné, aby se v kině vedle těch ryze zábavných prosadil. Je plný otázek, které si člověk už při jeho sledování klade, a sám v sobě se ještě po jeho zhlédnutí pokouší hledat odpověď na to, jak by se zachoval on. V pocitech hlavní hrdinky se přitom příběh nikterak dušezpytně neutápí, sleduje její počínání a reakce na konkrétní situace, a divák její emoce docela přirozeně vycítí.