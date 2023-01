Pět písní, které usilují o reprezentaci České republiky na Eurovizi v Liverpoolu

Maella do soutěže přihlásila písničku Flood, sama je její autorkou. „Několikrát jsem se zúčastnila songwriting campů, na kterých se píší skladby s dalšími autory. Potom jsem si řekla, že to chci zkusit také sama. A vznikla Flood,“ vysvětlila Novinkám.cz.

Šestičlenná dívčí kapela Vesna se do soutěže přihlásila s písničkou My Sister’s Crown. Když se skladba objevila na sociálních sítích, fanoušci si za pár hodin všimli toho, že Rusko a Bělorusko ji ke svým příznivcům tímto kanálem nepustily. V těchto zemích není k vidění.

„Je to píseň, jež vytváří neviditelné pouto se všemi, kteří zažívají nějakou nesvobodu. Ať už se na ně valí trendy, se kterými vnitřně nesouzní, ať už se k nim někdo zachová neuctivě a pošlape jejich důstojnost, ať už je to kultura či režim, který diktuje, co člověk může a nemůže. Je to soucit se všemi, kteří zažívají určitý typ nesvobody a podpora pro to, aby se z něj mohli vymanit,“ vyjádřila se k písničce autorka textu a zpěvačka kapely Patricie Kaňok Fuxová.