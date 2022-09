Ozzy se vrátil s novinkou. Zní jako vždy

Ozzy Osbourne překvapil novým singlem One of those Days a také následnou deskou, která se jmenuje Patient No. 9.

Foto: Sony Music Ozzy Osbourne

Článek Ozzy si na desku pozval světovou kytarovou elitu - je tu Tony Iommi, Zakk Wylde, Eric Clapton, Jeff Beck nebo baskytarista Robert Trujillo. Zvukově se Osbourne drží svého kopyta, singl One of those Days připomíná devadesátá léta, melodický metal ve stylu Ozzmosis teď obohacuje i legendární Eric Clapton. Album Pacient Number 9 navazuje na oceňované Ordinary Man, které se v roce 2020 dostalo na vrchol žebříčků. Zesnulý Taylor Hawkins z Foo Fighters hraje na bicí ve třech písních. Dlouholetý přítel a bývalý člen Osbournovy kapely, Robert Trujillo z Metallicy, hraje na baskytaru na většině skladeb alba, zbytek obstarali Duff McKagan z Guns N‘ Roses a Chris Chaney z Jane's Addiction. Singl Pacient Number 9 uspěl v mnoha rozhlasových hitparádách, např. ve Velké Británii, Polsku, Austrálii, Finsku, Belgii, Itálii, Německu, Švýcarsku, Novém Zélandu a Norsku.