Nový ředitel Slezského divadla Petr Kazík: Opava má být na co pyšná

Máte za sebou prvních pár týdnů ve funkci. Už jste se stačil rozkoukat? A jaké byly vaše první tři nejdůležitější kroky od prvního dne nástupu do divadla?

Základní vhled do dění v divadle samozřejmě již mám. Měl jsem možnost vidět dvě premiéry a několik dalších představení, a ty mě utvrdily, že divadelní produkce v Opavě je skutečně kvalitní. Složitější bude rozplést problematiku ekonomiky, obchodu, marketingu a personálních vztahů v divadle, což byly oblasti dlouhodobě zanedbávané. To je moje parketa, a tak věřím, že vše s mým týmem zvládneme.

A tři nejdůležitější kroky? První byl poznat lidi. Můj nejužší tým je složen z lidí, kteří dělají divadlo dlouhodobě s velkým srdcem, a z dalších, kteří se to musí naučit. Všichni mají chuť dostat Slezské divadlo do co nejlepší kondice ve všech zmíněných stránkách.

Kaczi natočila vánoční píseň s dětským sborem Permoník

Druhým poznávat se s klíčovými klienty. Reakce diváků vidím a slyším přímo v divadle a zatím většinou upřímné ovace. Klíčovým partnerem je samozřejmě město Opava, které dává obrovskou částku svého rozpočtu na provoz divadla a logicky očekává, že se tato investice bude městu výrazně vracet. Jakou to má mít podobu a jak věci vyladit, tak ať jsou spokojeni diváci, zřizovatel a samozřejmě lidé v divadle, je základní otázka, kterou s představiteli hledáme.

Třetí krok je začít hledat zdroje dalšího financování. Divadlo v podstatě nemá jinou podporu než od státních institucí, což je v tak v kvalitním městě a regionu nevyužitá příležitost.

Financování Slezského divadla je skutečně velká bolest. Jde o jediné divadlo v republice zřizované okresním městem se dvěma uměleckými soubory, což se ukazuje pro město velikosti Opavy jako velké sousto. Máte představu, jak pro divadlo zajistit peníze?

To se musí tvrdě odpracovat a trvá to dlouho. Mám s tím bohatou zkušenost. Celou svou profesní kariéru propojuji organizace a jejich vedení do různých společných aktivit. Teď to tedy bude vytvoření partnerství s divadlem.

Divadlo nabízí mnoho možností pro různé akce a ty musíme organizacím nabídnout a vytvořit tak potenciál spolupráce. Další výrazná rezerva je ve spolupráci s dalšími obcemi v regionu. Jsme Slezské divadlo a region kolem Opavy má 150 tisíc lidí a víme, že k nám mnozí chodí. Začínám navštěvovat představitele obcí a hledat cestu na participaci. Musíme zkusit vše. Divadlo je podfinancované a Opava je určitě za hranou svých možností.

Lze od vás očekávat, že ve funkci ředitele budete spíše manažerem, který se bude starat o organizační chod divadla a ekonomickou stránku, nebo máte ambice mluvit i do uměleckých záležitostí a do dramaturgie?

Určitě ne. Jsem velký zastánce profesionality a ctění kompetencí. Jediné, čemu díky svému působení v Permoníku rozumím, je sbor, a ten máme kvalitní. Divadlo však musí fungovat jako velmi provázaný organismus, takže určitě budeme ladit umělecké ambice a dramaturgii s ekonomickými, personálními možnostmi a marketingovými příležitostmi.

Zůstane dramaturgie aktuální sezony? Dozná nějakých změn?

Není důvod něco měnit. Potřebujeme vše stabilizovat. Ve Slezském divadle údajně ještě nikdy nebyl jasný program na půl roku dopředu. A my ho díky úsilí tajemnice máme. A v dubnu budeme mít program s termíny na celou sezónu 2024/25. Už to bude veliký úspěch.

Oba šéfové uměleckých souborů na konci této sezony odcházejí, avizovali to již dříve, a to jak šéf činohry, tak šéfka opery. Kdy budou vypsány konkurzy? Nemělo by to být co nejdříve, aby mohli připravit dramaturgii příští sezony?

Samozřejmě mělo. Naštěstí se povedlo domluvit se s šéfem činohry Jiřím Seydlerem, že svůj odchod pozdrží, pomůže najít nástupce a hlavně vytvoří ještě dramaturgický plán sezóny. A opera? Měl jsem již několik jednání s potenciálními kandidáty. Konkurz je vyhlášen a od 1. února, věřím, bude již nový šéf s námi.

Máme před sebou výročí 220 let založení divadla, a to ovlivní dvě sezony. Budou to veliké oslavy. Taková tradice nemá obdoby. Opava má být na co pyšná.

V Opavě odvolali ředitele Slezského divadla. Město řeší údajné milionové ztráty