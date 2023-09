Nové knihy: Vonnová, Härjegård a Kundera

Píše se rok 1951 a do pražské čtvrti Josefov se stěhuje židovská rodina Neumanových. Hlavní postava, pětiletý Samuel Neuman, poznává ulice, dvorky a zákoutí Josefova, kde se odehrávají všední, ale také dramatické příběhy sousedů i rodiny Neumanovy, ovlivněné událostmi, které hýbaly Československem v padesátých a šedesátých letech.

Paříž 1936. Úspěšná fotografka Dora Maar je srdcem surrealistického kruhu kolem Paula Éluarda a Mana Raye. Pak tato excentrická mladá žena potká Pabla Picassa a zamiluje se do malíře, který právě prochází tvůrčí krizí. Dořina temná smyslnost Picassa inspiruje, po jejím boku začíná opět malovat.

Pod Dořiným vlivem vzniknou některá z jeho největších děl, a to především Guernica. Její vlastní umělecký vývoj se však zastaví. A propast mezi nimi se stále zvětšuje.

Kniha vysvětluje fungování emocí v souvislosti s mozkem (víte, že ve třech letech se to v mozku musí „prostříhat“, aby množství informací neznemožnilo další vývoj?) a také nezbytnost smíchu pro „přepínání“ organismu v rámci antistresové očisty. Najdete v ní i rady, jak na to. Existuje kráva radosti a tu je třeba denně dojit. A také krmit. V knížce zjistíte, jak se to dá dělat.