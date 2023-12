Nové knihy: O’Sullivan, Peetzová, Fenkl či Nečada

Prokop Tomek (ed.): Londýnské rozhlasové komentáře generála Františka Moravce

Brigádní generál František Moravec, účastník prvního, druhého i protikomunistického zahraničního odboje, je dnes připomínán především jako duchovní otec operace Anthropoid. V zapomnění upadlo, že za druhé světové války byl po boku Jana Masaryka, Prokopa Drtiny a Ferdinanda Peroutky také jedním z „hlasů“ BBC, hovořících z Londýna ke krajanům v okupované vlasti.

Nápravu přináší publikace, v níž se čtenáři mohou poprvé seznámit se všemi Moravcovými rozhlasovými komentáři z válečných let.

Universum, 320 stran, 399 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Michaela Fenkl: Melancholic Rodeo

Pražská vizuální básnířka a umělkyně Michaela Fenkl (nar. 1996) vydává svou třetí sbírku. Její dvě předešlé sbírky Forget It Not a Everything Happens To Me se dočkaly několika dotisků. Své verše propůjčuje i řadě produktům, například parfémovému domu Pigmentarium a koncepčnímu domu Blackout Therapy. Elegantní provedení knihy veršů je vysázená fontem, který Michaela sama vytvořila, a doprovázena ilustracemi a designem Iana Cobry. Dvojitá obálka, vysokogramážní papír Munken, otevřená šitá vazba červenou nití dělá z Melancholic Rodea výjimečnou knihu svým obsahem i formou.

Foto: Muzu Books Melancholic Rodeo, Michaela Fenkl

Jennifer Coburnová: Kolébky říše

V nacistické porodnici Heim Hochland se propletou osudy tří žen. Gundi je těhotná studentka berlínské univerzity, která je tajně členkou odbojové skupiny. Osmnáctiletá Hilde je nadšená, že může nacistickému úředníkovi odnosit dítě.

A Irma, čtyřiačtyřicetiletá zdravotní sestra, se po osobní tragédii zoufale snaží vybudovat si nový život. Román založený na nevyprávěných historických událostech nás zavádí do porodnic společnosti Lebensborn, kde byly matkám odebrány tisíce „rasově vhodných“ dětí, aby byly vychovány jako součást nového Německa.

Ikar, 304 stran, 449 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

TMBK 2023

Ročenka všeho podstatného a pravdivého, co přinesl letopočet 2023 očima výtvarníka Tomáše Břínka alias TMBK. Historické události, privátní milníky i chvíle, které roztáčely spirálu osudu (nejen) české společnosti. To nejlepší z autorovy tvorby za uplynulý rok, a to nejlepší i nejhorší, co lidstvo nabídlo.

Výtěžek z knihy bude stejně jako v loňském roce použit na právníky a nově i na psychoterapeuty.

Listen, 184 stran, 399 Kč

Foto: Listen Obal knihy

Božena. Tatiana Dyková čte o Němcové

Patrik Kincl, Libor Kalous: Šampion Patrik Kincl - MMA mi zachránilo život

Boj ho provází celý život. V době dospívání to byly i bitky mimo sport. K tomu na čas také život za vězeňskou zdí. Špatné roky.

Patrik Kincl se ale rozhodl, že změní svůj život, rozhodl se pro sport a vybral si MMA. Za roky dřiny a poznávání světa se probojoval až na vrchol. Dnes patří mezi 50 nejlepších na světě ve své váze, je šampionem organizace OKTAGON MMA, je jedním z nejvýraznějších českých sportovců.

Universum, 240 stran, 399 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Daniel O’Sullivan: Příručka whisky

Vášeň je emoce, kterou nejčastěji projevují pijáci whisky, když mluví o svém oblíbeném alkoholu. Ať už jde o míchanou skotskou whisky, kentucký bourbon, irskou single pot still whiskey, nebo tennessee sipping whiskey.

V knize najdete historický přehled a nejrůznější pověsti vážící se k nápoji. Získáte představu o správných způsobech servírování – jak whisky dekantovat, jaké sklenice zvolit a jak ji vlastně vůbec pít.

V závěru publikace nechybí seznam značek ani recepty na lahodné koktejly, které zpestří každý večírek, piknik nebo oslavu.

Universum, 224 stran, 499 Kč

Foto: Universum Obal knihy

František Kotleta: Magická swingers party

Souborné vydání bestsellerové série Toto je nejslavnější swingers party všech dob. Magická a démonická, zkrátka kotletovská. Série s Tomášem Koskem, religionistou, detektivem a nakonec hlavně hrdinou boje s temnými silami, se stala kultem mezi fanoušky fantastiky. A tohle je souborné vydání jeho příběhů. V nich hraje roli akce, humor, ale zejména sexuální magie.

Epocha, 704 stran, 999 Kč

Foto: Epocha Obal knihy

Petr Nečada: Přemysl Bičovský

Je výraznou osobností v historii našeho fotbalu. Stačí si připomenout, co dokázal. Přestože většinu kariéry působil jako záložník nebo stoper, stal se členem Klubu ligových kanonýrů, neboť vstřelil v nejvyšší soutěži 130 gólů – 106 v Československu, 24 v Rakousku. Když do společnosti nejlepších kanonýrů vstoupil, byl prvním, komu se to podařilo, přestože nebyl útočníkem. V lize poprvé nastoupil za Teplice v září 1967, kdy mu bylo sedmnáct, a končil v červnu 1983 v Bohemians, které jako kapitán přivedl k jejich jedinému titulu.

Epocha, 328 stran, 299 Kč

Foto: Epocha Obal knihy

Nové knihy: Pilátová, Švankmajerová a Konkolski

Karel Hynek Mácha: Prózy a deníky

Máchovy intimní zápisky bez cenzury! Právě držíte v rukou úplný soubor próz, prozaických zlomků a deníků našeho největšího romantického básníka Karla Hynka Máchy, z jehož díla čerpala a povstala moderní česká literatura.

Oproti staršímu výboru, vydanému v České knižnici v roce 2008, se tento svazek liší nejen obsahem a uspořádáním, respektujícím rozvržení do Máchou proponovaných nebo naznačených cyklů a sérií, ale především nabízí zcela novou edici, založenou na ověření textů podle původních pramenů a pro nynějšího čtenáře pravopisně aktualizovanou.

Host, 472 stran, 499 Kč

Foto: Host Obal knihy

Jan Beneš: Koldův Litvínov

Koldům v Litvínově je unikátní stavbou, která učila nájemníky v 50. letech minulého století kolektivně žít. Záměrem bylo ušetřit čas a nabídnout pod jednou střechou vše, co člověk potřebuje. Koldům měl ženu osvobodit od domácích činností, aby se mohla věnovat práci v továrně nebo na úřadě. Jak experiment dopadl a jak na život v Koldomu vzpomínají první nájemníci? Obrazová publikace populární formou a prostřednictvím unikátních fotografií popisuje vznik této monumentální stavby a přibližuje čtenáři život v ní.

Academia, 272 stran, 695 Kč

Foto: Acamdemia Obal knihy

Koldům Litvínov, dům jako sociální zrcadlo aneb O životě v monumentální stavbě

Monika Peetzová: Letní sestry

Román o čtyřech sestrách a tajemném pozvání k Severnímu moři. Mnoho let jezdívaly čtyři sestry spolu s rodiči na letní prázdniny do Bergenu, luxusního turistického městečka v Holandsku. Když zde však jejich otec před dvaceti lety zemřel při autonehodě, už se sem nikdy nevrátily - vzpomínky byly příliš bolestné. Proto sestry velmi překvapí, když je jejich matka pozve na prodloužený víkend právě do Bergenu, aby tam s nimi probrala jistou záležitost.

Host, 312 stran, 399 Kč

Foto: Host Obal knihy