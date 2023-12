Božena. Tatiana Dyková čte o Němcové

„Vždycky mě fascinoval mýtus, který se kolem osobnosti Němcové vytvořil. Třeba to, že málokdo přečetl její knihy, ale každý na ni měl názor. Práce na scénářích nás se scenáristkou Martinou Komárkovou dostala hlouběji k porozumění, kým Božena byla a kým se stala, jak se ona sama a její okolí spolupodílely na vytvoření mýtu o ní. Bylo to opravdové dobrodružství. A televize nám umožnila o ní vyprávět otevřeně, bez předsudků a dobového idealizování. Kniha pak vznikla z mé potřeby dovysvětlit a doříct, co se do televizní minisérie nedostalo. Udělat za těmi roky práce tečku,“ uvedla Wlodarczyková.