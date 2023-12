Nové knihy: Pilátová, Švankmajerová a Konkolski

Frankie Elkinová je průměrná žena středního věku, vyléčená alkoholička, která má víc výčitek než majetku. Svůj život však tráví tím, co nikdo jiný nedělá – hledáním pohřešovaných lidí, s jejichž nalezením si policie neví rady, případně se případům nevěnuje tak, jak by měla. Nový případ ji zavede do Mattapanu, bostonské čtvrti s drsnou pověstí. Pátrá po Angelique Badeauové, haitské dívce, která před několika měsíci zmizela.

Nová antologie českých básníků představuje fascinaci Japonskem v poezii 19. a 20. století. Evropská fascinace vším japonským se na konci 19. a počátku 20. století nepropisovala jen do výtvarného umění či prózy, ale našla si cestu i do prací českých básníků a básnířek. Oslepeni závějemi okvětních lístků sakury zpívali o záblescích slunce na samurajských mečích i tragických osudech zrazovaných gejš, pokoušeli se napodobovat tradiční básnickou formu haiku, anebo si naopak z toho všeho dělali trochu legraci.

Víte, že Karlův most se vlastně jmenuje most svatého Víta? Víte, že po Karlově mostě jezdily tramvaje? Víte, že socha Jana Nepomuckého z Karlova mostu je vzorem pro desítky tisíc soch po celém světě? Víte, že Karlův most je jediný na světě, který je osvětlen plynovými lampami? Víte, že délka určuje rozestupy mezi kapličkami cestou do Staré Boleslavi? Víte, že originály soch z Karlova mostu ukrývá sál Gorlice ve vyšehradských kasematech? Odhalte zapomenutá tajemství této pražské dominanty.