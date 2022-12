Nové knihy: Nová, Pötzsch a Irving

Autorka na svém blogu vtipně glosuje svůj život single třicítky. Doufá, že si její články jednou přečte její psychoterapeut, do kterého je tajně zamilovaná. Je cit k němu skutečný, nebo se jedná o pouhé platonické pobláznění? Romantický román s notnou dávkou sebeironie vypráví o hledání lásky i sebe sama. Kniha zachycuje proces terapie, odlehčenou formou se zabývá i úzkostí a dávnými traumaty. Ester je vtipná, upřímná hrdinka, která čtenáři přiroste k srdci.

Ahoj! Jmenuji se Eliška a chodím do druhé třídy. Včera jsme ve škole dostali za úkol napsat slohovou práci na téma Můj domácí mazlíček. Já jediná ze všech nenapsala ani čárku. Všichni ze třídy mají alespoň křečka, rybičky nebo tak něco. To se pak píšou slohovky! Maminka ale nechce o žádném zvířeti ani slyšet. Držte mi palce, ať se mi podaří ji nějak přesvědčit. Strašně moc si totiž přeju kočku. Nebo ještě raději psa! Kniha je pro děti od 6 let.