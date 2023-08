Nové knihy: Leeová, Ryšán a Goldoni

Angela Marsonsová: Spletité lži

Inspektorka Kim Stoneová už viděla ledacos, ale pohled na oběť, která se našla v místní průmyslové zóně, vyrazí dech i jí. Když poté Kim oznámí zdrcující zprávu manželce zavražděného, Dianě Phippsové, nemůže se ubránit pocitu, že na ženině reakci nebylo něco v pořádku. A pak Diane a její rodina zmizí, v přírodní rezervaci je objevena další mrtvola a Kim se svým týmem narazí na stopu, která spojuje oba případy. Má to však háček – tajemství téhle stopy je přísně střeženo. Dokonce i některými z Kiminých kolegů.

Kalibr, 334 stran, 459 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Hugh Howey: Přes písek

Svět postihla katastrofa a zbytky civilizace přežívají v nehostinných pustinách pouště. Čtveřice sourozenců bojuje o šanci na lepší osud poté, co jejich otec a sestra – nejslavnější píseční potápěči – zmizeli beze stopy, když se vydali na východ, do země nikoho, odkud není návratu. Tamní říše prosperovala do okamžiku, než ji zničila atomová bomba. Narodila se v ní i Aňa – a při výbuchu přišla o vše, přátele, společnost, budoucnost. Zbyla jí jen jedna možnost: vydat se s otcem na cestu za pomstou.

Laser, 344 stran, 449 Kč

Foto: Laser Obal knihy

Casey McQuiston: Políbila jsem Sharu Wheelerovou

Chloe je jen krůček od vítězství. Poslední čtyři roky toužila po jediném – stát se premiantkou. Její hlavní soupeřkou je královna plesu Shara Wheelerová, po všech směrech dokonalá dcera ředitele školy. Pak se ale stane něco nečekaného. Měsíc před maturitou Shara Chloe políbí a pak nadobro zmizí. Při zuřivém pátrání po tom, co se stalo, Chloe zjistí, že není jediná, koho Shara před svým zmizením políbila. V hledáčku jejího zájmu se ocitli taky fotbalista Smith a Shařin soused Rory.

Yoli, 368 stran, 399 Kč

Foto: Yoli Obal knihy

Petr David, Vladimír Soukup: Kokořínsko známé i neznámé

Kokořínsko patří k našim nejkrásnějším a nejmalebnějším končinám. Není divu, že učarovalo i Karlu Hynku Máchovi, který stál u zrodu českého romantismu. Právě tady se odehrává děj jeho stěžejní básně Máj, v literatuře jeho doby úkazu naprosto ojedinělého, ale i dramatických próz Cikáni či Večer na Bezdězu. Zajímá vás, proč právě tato krajina, dnes přezdívaná Máchův kraj, se stala básníkovou srdeční záležitostí? Odpověď hledejte právě v této knížce.

Universum, 240 stran, 399 Kč

Foto: Universum Obal knihy

Lucy Coleman: Láska v Positanu

Marci Jamesová miluje svou práci a už pět let si nevzala dovolenou. Teď ovšem vyráží na italské pobřeží, aby se postarala o uzavření starožitnictví svého kmotra Richarda, který se nečekaně odstěhoval. Po příjezdu do Positana Marci zjistí, že jde o mnohem náročnější úkol, než si představovala. Naštěstí jí brzy nabídne pomocnou ruku pohledný číšník Nico. Zatímco si užívají léto a vše, co italská riviéra nabízí, pořádně to mezi nimi jiskří.

Ikar, 296 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Miloslav Ryšán: Zahrada od jara do zimy

Obsažná zahradnická příručka je určená jak pro začínající pěstitele, tak pro zkušené zahrádkáře. Autor ukazuje, jak dosáhnout bohaté záplavy květů i stejně bohaté úrody ovoce a zeleniny. Krok za krokem a měsíc po měsíci provází čtenáře jednotlivými úkony, které je třeba v daném ročním období udělat, a přidává řadu osvědčených rad, aby se dílo podařilo.

Foto: Esence Obal knihy

Esence, 328 stran, 499 Kč

Robinne Leeová: Představa o tobě

Když Solène Marchandová, 39letá majitelka galerie v Los Angeles, musí vzít dceru Isabelle na koncert jejího oblíbeného boybandu, moc se jí nechce. Ale od rozvodu s Isabelliným otcem se snaží s dcerou trávit víc času a sblížit se s ní. Ta poslední věc, kterou Solène čeká, je, že mezi ní a jedním ze členů světoznámé kapely August Moon přeskočí jiskra. Ale Hayes Campbell je chytrý, úspěšný, sebevědomý a sexy – a přitažlivost je vzájemná. To, že je mu jen 20 let, ale věci trochu komplikuje.

Jota, 384 stran, 428 Kč

Foto: Jota Obal knihy

Petr Frey: Mise Rio

Nový titul od spisovatele Petra Freye je napínavý thriller, který vás zavede do Ria de Janeira, ale nabídne víc než jen napětí. Je to příběh o otcovské lásce bez hranic. Hlavní postava Henry, bývalý architekt, přijíždí do Ria, aby zachránil svou dceru Pavlínu, uvězněnou kvůli drogovému obchodu. S pomocí přátel a veřejné podpory se snaží bojovat proti korupci a zločinu, aby Pavlínu osvobodil. Kniha odhaluje dvě tváře Ria – krásnou a luxusní stránku i temnou stránku zločinu a korupce. Autor přináší naději do budoucnosti, věříc, že Brazílie se jednou zbaví drog a organizovaného zločinu.

MaHa, 144 stran,286 Kč

Foto: MaHa Obal knihy

Zuzana Froňková: Houbáci a jiné lesní bytosti

Houboví skřítci Houbáci se starají o les, další lesní bytosti a pomáhají i lidem. A tak společně s paní Jímrádovou vrátí hlas Hejkalovi, Borůvkové víle její krásu a s pomocí květinářky Jasmínky přivedou strejčka Mecháčka zpátky mezi živé. Když se ale sami dostanou do úzkých, musí zasáhnout obávaný pan Fous, a nakonec se objeví i staletý Duch. V knížce najdete kromě kouzel i nějaký ten zázrak, návod na kloboučkový tanec i Houbáky nejmilovanější karetní hru!

Pointa, 96 stran, 379 Kč

Foto: Pointa Obal knihy

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Jedno z vrcholných děl commedia dell'arte se dočkalo audioknižního zpracování. Zachování podstatných prvků žánru založeného na řadě vizuálních efektů znamenalo mnoho úprav, které podtrhují dynamiku situace, temperament postav i atmosféru místa. Originální je také pojetí hlavní postavy, které se zhostil Kryštof Hádek. Hvězdné obsazení spolu s působivým hudebním doprovodem a autentickými zvukovými kulisami přispívají k intenzivnímu posluchačskému zážitku.

Audioteka, 1 hod 34 min, 349 Kč