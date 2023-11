Nové knihy: Dvorská, Klíma či Vopěnka

Král Karel IV. touží změnit svět, k tomu ale potřebuje korunu římského císaře. Boj o moc se ovšem nevede pouze mečem a schopný panovník musí umět válčit i na diplomatickém poli. Ve světě plném intrik to ovšem není snadné; o vládu bojují i zhrzení Wittelsbachové a Karlově korunovaci se ze všech sil snaží zabránit také papež Inocenc. Karlův promyšlený postup sice možná povede k vytyčenému cíli, ale zároveň může způsobit rozkol v jeho vlastních řadách.

Prezidentské milosti vždy vzbuzovaly ve veřejnosti malá zemětřesení, bez ohledu na to, kdo byl prezidentem. Sám jsem ale ve svém životě reportéra narazil na řadu případů, kdy si dodnes nejsem jist, zda bych milost udělil, nebo ne, být prezidentem. Někdy je vina jasná, ale překvapivě ji zpochybňují nečekané okolnosti. Jindy jsem pochyboval o tom, kdo je vinen a kdo je oběť, od začátku, přestože podle rozsudku to bylo jasné. A někdy jsem narazil na příběh tak bizarní, že nebylo jasné nic. Tahle kniha hodně vychází ze života. I z toho autorova.

Diana O’Tooleová má plán. Ve třiceti se vdá, do pěti let se jí narodí děti, odstěhuje se na předměstí New Yorku a zároveň bude stoupat po kariérním žebříčku. Ještě není zasnoubená, ale ví, že její přítel, lékař Finn, se chystá požádat ji o ruku na jejich romantické cestě na Galapágy – několik dní před jejími třicátinami.