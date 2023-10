RECENZE: Hartlovým Gazelám neuniknete

Hartl na více než čtyřech stech stránkách – kdyby použil větší velikost písma, bylo by jich hodně přes pět set – zručně rozehrává běžný týden Šárky, Karolíny a Heleny. Lékařky, nedobrovolné podnikatelky ve stavebnictví a majitelky fitness centra.

Oddaných kamarádek, které spojuje právě to, že je každá jiná. Všechny ale touží po lásce. Dávno i vědí, že o to, aby byly šťastné, musejí bojovat především samy se sebou… K tomu musejí často řešit nejen (ex)manžele, děti, jež ne vždy ochotně spolupracují v nastolení rodinné pohody.

Přijde vám to mnoho? Nebojte se. Hartl je zdatný vypravěč. To, abyste se v ději ztratil/a, nedovolí. V čemž v sobě nezapře zdatného divadelního a filmového scenáristu. Gazely tak románem běží dál, někdy pomaleji, jindy rychleji. Přesně tak, jak jim to okolnosti právě umožňují.